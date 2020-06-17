استطلاع: 50% من شركات حافلات السفر في ألمانيا تخشى الإفلاس

المصدر: د ب أ

عقب ثلاثة أشهر على بدء فرض قيود على الاختلاط الاجتماعي والسفر على خلفية جائحة كورونا، تعاني الكثير من شركات حافلات السفر في ألمانيا من أزمة بالغة.

فقد كشف استطلاع اليوم الأربعاء أن إجمالي الخسائر بالنسبة لكل شركة في قطاع النقل بالحافلات يُقدر في المتوسط بنحو نصف مليون يورو.

وبحسب الاستطلاع، تخشى نحو 50% من الشركات في هذا القطاع من الإفلاس.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لشركات الحافلات: "موجة الإفلاس المنذرة في الشركات المتوسطة العاملة في قطاع الحافلات نتاج غياب سياسة الإنقاذ حتى الآن".

ويعتزم القطاع تنظيم احتجاج في الحي الحكومي ببرلين اليوم بألف حافلة سفر للمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي. ودعا إلى الاحتجاج الاتحاد الألماني للحافلات السياحية وجمعية جودة الحافلات "بوسكومفورت".

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