تراجع صادرات اليابان 28.3% في مايو بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

تراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 28.3% على أساس سنوي إلى 4.18 تريليون ين (39 مليار دولار) في مايو بسبب الإغلاق الناتج عن أزمة فيروس كورونا في معظم الدول، حسبما أفاد تقرير حكومي اليوم الأربعاء.

وتمثل هذه القراءة تراجعا للشهر الثامن عشر على التوالي، بسبب الجائحة التي أثرت بقوة على الاقتصاد الياباني الموجه للتصدير.

وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6ر50% مقارنة بالعام السابق إلى 4ر588 مليار ين، وهبطت صادرات السيارات بنسبة 9ر78% وقطع غيار السيارات بنسبة 2ر73%، حسب تقرير أولي لوزارة المالية.

كما تراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 9ر1% على أساس سنوي إلى 1ر1 تريليون ين، بينما تراجعت الواردات 2% إلى 5ر1 تريليون ين، وفقا للوزارة.

وهبطت الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 2ر26% إلى 5 تريليون ين، مما تسبب في عجز تجاري بقيمة 4ر833 مليار ين.

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