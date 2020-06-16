المفوضية الأوروبية تعتزم التدقيق في عمليات "آبل"

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بالتدقيق في عمليات شركة آبل، على خلفية ما تردد عن عرقلة المنافسة في قطاع الدفع بالهواتف المحمولة من خلال على سبيل المثال تخصيص مميزات معينة لهواتف أي فون لمستخدمي خدمة آبل باي.

وتشتبه المفوضية بعد تحقيق أولي في أن الشروط التي وضعتها آبل لمستخدمي أبل باي على تطبيقات ومواقع الدفع " ربما تعرقل المنافسة وتحد من الاختيار والابتكار".

وقالت نائبة رئيسة المفوضية مارجريت فيستاجر" من المهم أن لا تحرم إجراءات أبل العملاء من مزايا أي تكنولوجيا دفع جديدة، بما في ذلك الاختيار والجودة والابتكار الأفضل والأسعار التنافسية".

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