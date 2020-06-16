بنك أوف أمريكا: المستثمرون يرون "مغالاة" في أسعار الأسهم

المصدر: رويترز

قال 98% من مستثمرين استطلع بنك أوف أمريكا آراءهم إن هناك "مغالاة" في الأسعار بالسوق بعد انتعاش الأسهم العالمية بوتيرة قياسية من مستوياتها بالغة التدنى المسجلة في مارس بفضل إجراءات التحفيز الحكومية.

وانخفضت مستويات السيولة لدى مديري الصناديق في يونيو إلى 4.7% من 5.7% في الشهر السابق وسط تراجع الخوف من ركود طويل الأمد إلى صافي 46% في يونيو مقابل 93% في أبريل، حسبما أظهره مسح بنك أوف أمريكا الذي شمل 212 مدير صندوق تبلغ قيمة الأصول تحت إدارتهم 598 مليار دولار.

وقال البنك إن التفاؤل السائد في الأسواق خلال الفترة الأخيرة "هش".

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