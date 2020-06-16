الصين بصدد إصدار سندات حكومية خاصة بقيمة 14 مليار دولار

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة المالية الصينية أن الصين ستصدر سندات حكومية خاصة بقيمة 100 مليار يوان (حوالي 14.1 مليار دولار أمريكي) لدعم إجراءات السيطرة على مرض فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء فإن إصدار السندات يهدف إلى "الموازنة بين السيطرة على الوباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقالت وزارة المالية إنها ستصدر دفعتين من السندات الخاصة ذات المعدل الثابت، بما في ذلك سندات بقيمة 50 مليار يوان لأجل خمس سنوات وسندات بقيمة 50 مليار يوان لأجل سبع سنوات.

وسيتم طرح السندات في 23 يونيو الجاري.

ولفتت شينخوا إلى أن الصين ستتبع سياسة مالية أكثر استباقية وتأثيرا، مع تحديد عجزها المالي فوق 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي وإصدار سندات حكومية بقيمة تريليون يوان للسيطرة على جائحة كورونا هذا العام ولتقديم المزيد من الأموال للشركات والأفراد.

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