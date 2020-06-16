كيور فاك المصنعة للقاح كورونا تخطط لطرح أسهمها في ناسداك

المصدر: رويترز

أظهرت وثيقة لوزارة المالية الألمانية اطلعت عليها رويترز أمس الاثنين أن شركة كيور فاك المصنعة للقاحات تخطط لجمع أموال من خلال بيع أسهم في طرح عام أولي في الولايات المتحدة الشهر القادم.

وتعتزم الحكومة الألمانية تملك حصة حوالي 23 بالمئة في كيور فاك غير المدرجة للمساعدة في تمويل أنشطة الشركة لمواصلة تطوير لقاح لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة المالية في رسالة إلى لجنة الميزانية بالبرلمان مؤرخة في 15 يونيو "إنها (كيور فاك) لديها حاليا متطلبات رأسمالية كبيرة وتخطط لطرح‭ ‬أسهم في سوق ناسداك في نيويورك في يوليو (تموز) 2020".

ويقول محللون إن شركات التكنولوجيا الحيوية الأوروبية تفضل ناسداك لأن سوق رأس المال الأمريكي يوجد فيه عدد كبير من المستثمرين المتخصصين في قطاع شركات العقاقير الحيوية.

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