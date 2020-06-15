بريتش بتروليوم ستشطب 17.5 مليار دولار من أصولها

المصدر: رويترز

تعتزم شركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية للنفط، شطب ما يصل إلى 17.5 مليار دولار من قيمة أصولها بعد أن خفضت توقعاتها لأسعار النفط والغاز على المدى الطويل، إذ تتنبأ بأن أزمة كوفيد-19 ستتسبب في جمود طويل الأمد للطلب على الطاقة وتسرع وتيرة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وشأنها شأن منافساتها، من المتوقع أن تتلقى إيرادات شركة النفط البريطانية الكبرى ضربة قوية بسبب انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط بسبب الجائحة. ومن المتوقع أن ترفع مخصصات انخفاض القيمة عبء ديونها بشكل حاد وتزيد الضغط لتقليص توزيعات الأرباح.

تأتي الخطوة في وقت يستعد فيه الرئيس التنفيذي برنارد لوني للكشف في سبتمبر أيلول عن إستراتيجيته لإعادة تقديم بي.بي بشكل جديد بما يشمل تقليل التركيز على النفط والغاز وتوسيع نطاق الأعمال في مجال الطاقة المتجددة.

خفضت بي.بي توقعاتها لسعر خام القياس برنت إلى 55 دولارا في المتوسط حتى عام 2050، وهو ما يقل بنسبة 30% تقريبا عن الافتراض السابق عند 70 دولارا.

وقالت بي.بي إن تبعات جائحة فيروس كورونا ستسرع من وتيرة التحول لاقتصاد يعتمد على مصادر طاقة منخفضة الكربون بما يتسق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في 2015.

وأضاف لوني "عدلنا توقعاتنا للأسعار لتتماشى مع هذا الأثر ومع احتمالية بذل جهود أكبر "لاستغلال الأزمة كدافع للتحسن في اتجاه عالم متوافق مع (اتفاقية) باريس".

وبحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش، نزل سهم بي.بي نسبة 4.1%.

وقالت بي.بي الأسبوع الماضي إنها تعتزم تسريح 15 بالمئة تقريبا من العمالة لديها ضمن إجراءات لمواجهة أزمة فيروس كورونا وفي إطار خطة لوني.

وأوضحت الشركة إن التوقعات الجديدة للأسعار ستؤدي إلى مصروفات انخفاض قيمة غير سائلة وعمليات شطب ستظهر في أرباح الربع الثاني، المتوقعة في الرابع من أغسطس، بما يتراوح بين 13 مليارا و17.5 مليار دولار بعد الضرائب.

وقالت إنها ستراجع الآن خططها لبعض مشروعات النفط والغاز التي لا تزال في مراحل التنقيب المبكرة.

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