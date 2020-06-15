أسهم أوروبا تنخفض جراء المخاوف من موجة ثانية لكورونا

المصدر: رويترز

هوت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا عقب إعلان بكين عن عدد كبير من الحالات الجديدة، بينما تأثرت المعنويات أيضا ببيانات اقتصادية صينية دون التوقعات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4%، بعد تراجعه 5.7% الأسبوع الماضي، وقاد الاتجاه النزولي المؤشر الألماني.

استهلت الأسهم العالمية الأسبوع الحالي وسط أجواء قاتمة إذ جدد التفشي الأخير في بكين، الذي يرجع مصدره إلى سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة، المخاوف من أن تتسبب الأزمة الصحية في أضرار اقتصادية.

وانخفض سهم بي.بي خمسة بالمئة بعد أن أعلنت عن شطب ما يصل إلى 17.5 مليار دولار من قيمة أصول بعد خفض توقعات سعر النفط والغاز على المدى الطويل إذ تتنبأ الشركة بتحول سريع نحو الاستغناء عن الوقود الأحفوري.

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