عدد العاطلين في كوريا الجنوبية يصل لمستوى قياسي خلال مايو

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الأحد أن عدد العاطلين عن العمل في كوريا الجنوبية وصل لمستوى قياسي خلال شهر مايو الماضي، وذلك في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن عدد العاطلين عن العمل الذين يحاولون البحث عن العمل منذ أقل من ثلاثة أشهر وصل إلى 735 ألف شخص في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 107 ألف شخص خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعد هذا أكبر عدد عاطلين يتم تسجيله خلال شهر مايو منذ بدء تجميع بيانات العاطلين في يونيو 1999.

ويرجع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى تبنى قواعد التباعد الاجتماعي منذ مطلع مايو الماضي، مما دفع بعض الأشخاص الذين يعملون في أنشطة غير اقتصادية للسعي للبحث عن وظائف.

وكانت الحكومة قد خففت من القواعد المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في السادس من مايو الماضي، لتمكين المواطنين من تأدية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في ظل قواعد الحجر الصحي.

وقد بلغ معدل البطالة 4.5% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عشرة أعوام.

وتراجع عدد العاملين بواقع 392 ألف شخص ليصل إلى 26.93 مليون مواطن في مايو الماضي، ليمثل بذلك ثالث شهر على التوالي يسجل تراجعا في أعداد العاملين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز