وزير المالية الأمريكي: لن نوقف الاقتصاد ثانية بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

صرح وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين بأن بلاده لن توقف النشاط الاقتصادي ثانية في حال حدوث موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا.

وقال منوشين لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية الخميس: "تعلمنا أنه حين يتم إيقاف الاقتصاد، تقع أضرار أكثر - وليس فقط أضرار اقتصادية".

وأضاف الوزير أنه تم خلال الفترة الماضية إحراز مزيد من النجاحات داخل المستشفيات وفي إجراء الفحوص الطبية.

وأوضح الوزير بالقول: "هذا شيء كان يمثل أكبر مشكلة وأكبر سبب اضطر الرئيس لإغلاق الاقتصاد على أساسه".

وكانت معظم الولايات الأمريكية فرضت قيودا مشددة على حركة مواطنيها بسبب الانتشار السريع للجائحة ما أدى إلى توقف الحياة العامة في قطاعات كثيرة، ودخل الاقتصاد في أزمة طاحنة، كما سجلت معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، فإن عدد الإصابات بالعدوى داخل الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من مليوني شخص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز