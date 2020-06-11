"بيوتك" الألمانية تحصل على 100 مليون يورو لتطوير مصل لكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن شركة بيوتك الألمانية للدوائيات الحيوية ستحصل على 100 مليون يورو من بينك الاستثمار الأوروبي لتطوير مصل مضاد لمرض كوفيد-19.

واضافت المفوضية أن الشركة الألمانية ستستخدم هذه الأموال في أغراض من بينها زيادة طاقتها الإنتاجية لتوفير المصل بأسرع ما يمكن، في حال نجاح المرحلة التجريبية.

وحسب المفوضية، فإن بيوتك هي أول شركة أوروبية تبدأ في إجراء اختبارات سريرية لعقارات مرشحة ليكون أحدها مصلا مضادا لكورونا، وقد بدأت الشركة دراستها الإكلينيكية في ألمانيا في أبريل الماضي تبعتها دراسة أخرى في الولايات المتحدة في مايو الماضي.

ويعتبر برنامج بيوتك الذي يشمل إجراء تجارب متزامنة على أربعة مواد مرشحة للمصل، واحدا من أكثر البرامج شمولا على مستوى العالم.

ووفقا للبيانات الصادرة من الشركة ،التي يقع مقرها في مدينة ماينتس، في الشهر الماضي، فإن من المنتظر طرح البيانات السريرية الأولى عن اختبارات المصل بحلول نهاية يونيو الجاري أو يوليو المقبل.

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