بنجلاديش تستأنف الرحلات الدولية ابتداء من الأسبوع المقبل

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون اليوم الخميس إنه من المقرر أن تستأنف بنجلاديش الرحلات الدولية ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الطيران المدني محب الحقي إن الخطوط الجوية البنجلاديشية سوف تبدأ بتسيير رحلة اسبوعية بين دكا ولندن ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أنه سوف يتم زيادة عدد الرحلات وفقا لعدد الركاب.

وأوضح أن الخطوط الجوية القطرية يمكنها تسيير رحلة ثلاث مرات أسبوعيا بين دكا والدوحة بعد 15 يونيو الجاري.

وقال مفيد الرحمان رئيس هيئة الطيران المدني إنه على الركاب وشركات الطيران الالتزام بالقواعد الصحية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولية.

وأضاف أنه سوف يتم وضع أي ركاب لا يحمل وثيقة تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا لدى وصوله في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت بنجلاديش قد استأنفت الرحلات الداخلية على نطاق محدود في الأول من يونيو الجاري، عقب أن خففت الحكومة بعض الإجراءات التي اتخذتها منذ تسعة أسابيع لمواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب حتى الآن 78052 شخصا.

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