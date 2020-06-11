مجموعة اليورو تبحث التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

المصدر: د ب أ

يعقد وزراء مالية دولة منطقة اليورو اليوم الخميس اجتماعا لمواصلة بحث التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبحث الوزراء الذين يشكلون مجموعة اليورو ويمثلون 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة تداعيات الجائحة على قبرص وإسبانيا واليونان والتي كانت في أمان مالي خلال الأزمة المالية العالمية قبل سنوات وتواجه الآن تداعيات اقتصادية خطيرة للجائحة.

كما يرغب وزراء المالية مناقشة التوقعات الاقتصادية القاتمة حاليا وخطط التعافي الاقتصادي بعد انتهاء الجائحة بالاشتراك مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء خلال اجتماعهم اليوم عبر الفيديو كونفرانس موضوع الرئيس الجديد لمجموعة اليورو بعد قرار الرئيس الحالي ووزير مالية البرتغال ماريو سينتينو التخلي عن منصبه، حيث سيطلب من الوزراء رسميا اختيار خليفة له.

وتنتنهي ولاية سينتينو رسميا يوم 13 تموز/يوليو المقبل ويجب اختيار خليفته قبل هذا التاريخ.

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