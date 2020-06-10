النفط ينخفض صوب 40 دولارا

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء أكثر من اثنين بالمئة صوب 40 دولارا للبرميل بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام في الولايات مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكر تقرير معهد البترول الأمريكي أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل ولم تنخفض كما توقع محللون.

وتصدر بيانات المخزونات الرسمية للحكومة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ونزلت خام برنت 70 سنتا ما يعادل 1.7% إلى 40.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا ما يوازي 2.2% إلى 38.10 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الاثنين. وارتفع خام برنت لأكثر من مثليه منذ أن هوى لأقل مستوى في 21 عاما عند 16 دولارا للبرميل في أبريل. لكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفعت أكثر من اللازم مع استمرار جائحة كورونا.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "مع انخفاض أسواق الأسهم وتأثير الكثير من الأنباء الجيدة على أسعار النفط عند هذه المستويات، لم يكن مفاجئا أن تهتز ثقة سوق النفط قليلا".

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