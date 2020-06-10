الكويت توقف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول

المصدر: د ب أ

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت خالد الفاضل اليوم الأربعاء عن إصداره قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات.

وقال الفاضل ، خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين، إنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.

وأضاف أن أزمة (كورونا) هي أزمة عالمية أصابت العالم أجمع وليست أزمة محلية كأزمة سوق المناخ أو الغزو أو غيرها، موضحاً أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة إغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن الآن السوق النفطية تعافت وارتفعت أسعاره .

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