النمسا تسمح بالسفر إلى 31 دولة أوروبية

المصدر: د ب أ

ذكر وزير خارجية النمسا، الكسندر شالينبرج أن بلاده سترفع قيود السفر بسبب وباء فيروس كورونا مع 31 دولة في أوروبا، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، على الرغم من استمرار القيود بالنسبة لبريطانيا والسويد وأسبانيا والبرتغال.

وسيتم إلغاء الحجر الصحي واختبارات الفيروس بالنسبة للمسافرين، القادمين من معظم الدول الأوروبية، من بينها إيطاليا وكرواتيا واليونان، وهي أشهر الوجهات الصيفية للسياح النمساويين.

غير أن تحذير السفر سيبقى ساريا بإقليم لومبارديا شمال إيطاليا، الأكثر تضررا بسبب وباء فيروس كورونا.

وذكر وزير الصحة،رودولف انشويبر أنه في في ضوء تحسن اتجاه العدوى في معظم الدول الأوروبية، لم يعد من المهم البقاء في النمسا خلال الصيف.

وأضاف "من المهم السفر بوازع من المسؤولية" وحث المسافرين على الحفاظ على نظافتهم وقواعد التباعد الاجتماعي.



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