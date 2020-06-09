مصر تسيّر رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في قطر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الهجرة المصرية عن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في قطر.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وقد تقرر تشغيل حوالي 18 رحلة استثنائية لشركتي مصر للطيران وآير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان إلى القاهرة لنقل حوالي 3000 راكب من العالقين المصريين بدولة قطر، وذلك بعد نقلهم على إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.

وأعلنت وزارة الهجرة المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه من المقرر أن يتم تشغيل تلك الرحلات ابتداء من 13 يونيو الجاري، ويجري التواصل مع الركاب عن طريق كشوف وزارة الخارجية المصرية.

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