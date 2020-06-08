احتجاج شركات الطيران بسبب فرض حجر صحي على الوافدين لبريطانيا

المصدر: د ب أ

تهدد شركات الطيران باتخاذ إجراءات قانونية، حيث يتعين على جميع الوافدين إلى بريطانيا بدءا من اليوم الاثنين، عزل أنفسهم لمدة 14 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة طيران "رايان إير" منخفض التكلفة، إنه من الممكن أن يتم فقد "ملايين الوظائف" كنتيجة لقانون الحجر الصحي، الذي ينطبق على الوافدين، ومن بينهم المواطنون البريطانيون، من جميع أنحاء العالم باستثناء أيرلندا.

ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، أن متطلبات الحجر الصحي، الذي سيتم فرضه بصورة مبدئية حتى 28 من يونيو، ضرورية حتى "لا يقوم هؤلاء القادمون من الخارج... بنشر الفيروس بغير علم".

ويشار إلى أن بريطانيا سجلت أعلى عدد في أوروبا لإجمالي حالات الوفاة المرتبطة بوباء كورونا، كما أن معدل الاصابات المقدر هناك مازال أعلى مما هو عليه في معظم الدول الأوروبية.

من ناحية أخرى، كتبت شركتا "رايان إير" و"إيزي جيت" ومجموعة "آي إيه جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية، تهديدا للحكومة باتخاذ إجراء قانوني لوقف الاجراء "غير المناسب وغير العادل"، محذرة من أنه سيكون له "أثر مدمر على صناعة السياحة في المملكة المتحدة".

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