الهند تطلب 24 مليون برميل من الخام الأمريكي لتنويع الواردات

المصدر: رويترز

أظهرت وثيقتا مناقصات أطلعت رويترز عليهما اليوم الاثنين أن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، تسعى لشراء ما يصل إلى 24 مليون برميل من الخام الأمريكي للتسليم بين أكتوبر 2020 ومارس 2021.

وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه إن الخطوة تساعد المؤسسة على التحوط في مواجهة تحركات تسعير يصعب التنبؤ بها لمنتجي الشرق الأوسط.

تطلب المؤسسة مليوني برميل من الخام الأمريكي شهريا مع خيار لمليوني برميل إضافية في كل شهر، للتسليم في مرفأ باراديب على الساحل الشرقي للهند، بحسب الوثائق.

وتوقعت شركات تكرير في آسيا أن ترفع أرامكو السعودية أسعار الخام في يوليو تموز، رغم هوامش التكرير الضعيفة، لتقتفي قفزة في أسعار خامات الشرق الأوسط، لكن الزيادة المقررة للمشترين في آسيا جاءت أعلى من التوقعات.

ورفعت أرامكو يوم الأحد سعر بيع خاماتها لجميع العملاء لشهر يوليو تموز بعد يوم من اتفاق أوبك وحلفائها على تمديد تخفيضات إنتاج قياسية لنهاية يوليو.

وبالنسبة للعملاء في آسيا، رفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى زائد 0.20 دولار للبرميل، بارتفاع 6.10 دولار عن يونيو.

وقالت مصادر تجارية وفي المصافي لرويترز اليوم إن من المتوقع أن يقتدي منتجون آخرون في الشرق الأوسط بأرامكو ويرفعون سعر البيع الرسمي.

وقال مصدر إن رفع سعر البيع الرسمي سيدفع الشركات لتنويع مصادر واردات الخام لتشمل مناطق أخرى غير الشرق الأوسط، مضيفا أن المؤسسة الهندية تريد زيادة الواردات السنوية من النفط الأمريكي في السنة المالية الجارية.

وتُغلق المناقصة في 12 يونيو.

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