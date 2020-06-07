مليار دولار تراجع في الاحتياطيات الأجنبية بمصر

المصدر: رويترز

قال البنك المركزي المصري اليوم "الأحد" إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت بمقدار مليار دولار أخرى في مايو، مع استمرار ضغط أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وبلغت الاحتياطيات في نهاية مايو 36 مليار دولار، نزولا من 37 مليار دولار في نهاية أبريل.

وكانت الاحتياطات انخفضت بالفعل بمقدار 3.07 مليار دولار في أبريل و5.4 مليار دولار في مارس بعد أن سحب مستثمرون السيولة النقدية من الأسواق الناشئة بفعل المخاوف من تأثير فيروس كورونا.

ويبدو انخفاض شهر مايو قليلا مقارنة بالأشهر السابقة، لكن في ظل التدفقات الخارجية يمكن أن يكون أعلى إذا كان قد جرى استخدام أي عائدات، من بيع سندات مقومة باليورو بقيمة خمسة مليارات يورو في مايو أو من 2.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في تعزيز الاحتياطيات.

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