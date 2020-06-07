الكويت تستعد لتشغيل رحلات الطيران التجارية

المصدر: رويترز

قال وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالكويت مبارك الحریص ان إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغیل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكویت الدولي، في وقت تستعد فيه البلاد لفتح المساجد الأربعاء المقبل بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30 % والثانية 60 % وصولاً إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخيرة.

وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من السلطات الصحية وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز