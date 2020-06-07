العملاقة اليابانية "نيبون ستيل" تفرض إجازات شهرية على العاملين بها

المصدر: د ب أ

تفرض عملاقة صناعة الصلب اليابانية الكبرى "نيبون ستيل كورب" على العاملين بها الحصول على إجازات شهريا لفترة تمتد حتى مارس من العام المقبل، بسبب تراجع الطلب على منتجات الصلب وسط أزمة وباء كورونا.

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية أن قرار الشركة جاء مدفوعا بتوقعات باستمرار خفض الانتاج في شركات صناعة السيارات، وهي من العملاء الرئيسيين لنيبون ستيل، لفترة طويلة، وفقا لمصادر لم تسمها.

وقال مراقبون إن مثل هذه الإجراءات لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي من المحتمل أن يستمر لفترة طويلة قد تمتد إلى صناعات أخرى في المستقبل.

وفي أبريل، أطلقت شركة نيبون ستيل نظاما لجعل كل من العاملين بها، والذين يصل عددهم إلى 30 ألف شخص، يأخذ يومين إجازة شهريا تقريبا في جميع أماكن العمل التابعة لها في اليابان.

وقالت شركة صناعة الصلب إنها سوف تحافظ على العمالة، بينما تفرض إجازات مماثلة بعد الموعد المحدد سابقا في شهر يوليو.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يستمر النظام حتى مارس من العام المقبل ما لم يتحسن الطلب بسرعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الشركة الإجازات على مدار سنة كاملة منذ السنة المالية 2009، عندما انخفض الطلب بعد الأزمة المالية العالمية.

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