الخطوط الجوية السنغافورية لا تعتزم شطب وظائف حالياً

المصدر: د ب أ

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السنغافورية جوه تشون فونج إن الشركة تعتزم التركيز على التعافي من تداعيات فيروس كورونا، كما أنها لا تعتزم شطب وظائف في الوقت الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جوه قال إن الشركة مع ذلك سوف تراجع مسألة شطب الوظائف، ولكن لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وكانت الشركة قد عرضت على العاملين لديها القيام بإجازة بدون أجر طواعية ، ولجأ بعضهم للعمل في وظائف مؤقتة خارج الشركة، عقب توقف العمل بسبب فيروس كورونا.

وقد عملت الشركة على تشغيل بعض من رحلاتها الجوية هذا الشهر، ولكنها تشغل حاليا 6% فقط من قدرتها الاستيعابية، بعدما أثر فيروس كورونا على الطلب العالمي على السفر.

وقد تمكنت الخطوط الجوية السنغافورية من جمع 8.8 مليار دولار ( 6.3 مليار دولار) من خلال بيع الأسهم والسندات المتحولة. كما أنها خفضت مرتبات فريقها الاداري بنسبة 30% ابتداء من الأول من أبريل الماضي، كما أنها تجري مفاوضات مع شركات صناعة الطائرات لتعديل جداول تسلم الطائرات ودفع قيمتها.

وكانت الشركة قد سجلت أسوأ خسارة ربعية لها خلال أول ثلاثة أشهر من هذا العام.

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