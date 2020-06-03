بريطانيا تدرس "الجسور الجوية" وسط معارضة على الحجر الصحي

المصدر: د ب أ

من المتوقع أن يضغط نواب البرلمان البريطانيون من أجل "الجسور الجوية"، التي سوف تعفي المسافرين من بعض البلدان من الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما عند الوصول إلى البلاد، وذلك عندما تعلن الحكومة خططها في البرلمان اليوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، التي من المقرر أن تكشف عن الخطط، إن ترتيبات الحجر الصحي اعتبارا من 8 يونيو تعتمد على "أساس علمي، ودعم من الجمهور، وهي ضرورية لحماية الصحة العامة".

وكتبت باتل ووزير النقل جرانت شابس في صحيفة ديلي تليجراف: "العزل الذاتي للوافدين يهدف لمنع دخول حالات (إصابة) جديدة من الخارج ومنع موجة ثانية من الوباء".

وقالا إن الحكومة "تعمل مع قطاع النقل لمعرفة كيف يمكننا إدخال اتفاقيات مع دول أخرى عندما يكون ذلك آمنا للقيام بذلك، حتى نتمكن من السفر إلى الخارج ويمكن للسائحين القدوم إلى هنا".

وقال وزير الخارجية البرتغالي أوجستو سانتوس سيلفا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بلاده تناقش ترتيبات "جسر جوي" محتمل للسفر بدون الحاجة للحجر الصحي للسائحين البريطانيين.

وذكرت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدعم فكرة الجسور الجوية، بعد ضغوط من نواب البرلمان من حزبه المحافظ والمنظمات المعنية لمساعدة قطاعي السياحة والطيران في بريطانيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز