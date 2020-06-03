ارتفاع أسهم السيارات اليابانية مع تحسن المبيعات في أمريكا والصين

المصدر: د ب أ

سجلت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تحسن المبيعات الشهرية لها في الولايات المتحدة والصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم نيسان موتور بنسبة 6.3% وسوبارو بنسبة 5.8% ومازدا بنسبة 5.6% وسوزوكي بنسبة 4.4% وهوندا بنسبة 3.1% وتويوتا بنسبة 2.2%.

كما ارتفع سعر سهم تويوتا إنداستريز لمكونات السيارات بنسبة 4.1% ومنافستها دنسون بنسبة 3.8% وبريدجستون للإطارات بنسبة 3.5%.

كانت مبيعات السيارات والشاحنات في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال مايو الماضي إلى ما يعادل 12.2 مليون سيارة سنويا مقابل ما يعادل 8.6 مليون سيارة سنويا في أبريل الماضي، بحسب بيانات مؤسسة "واردز أوتوموتيف جروب".

في الوقت نفسه جاءت مبيعات تويوتا خلال الشهر الماضي في السوق الأمريكية أقل بنسبة 26% عن الشهر نفسه من العام الماضي. كما سجلت مبيعات هوندا تراجعا بنسبة 17% سنويا ونيسان 51% سنويا وسوبارو 19% سنويا وكذلك تراجعت مبيعات مازدا بنسبة 1% سنويا.

وفي الصين ذكر اتحاد مصنعي السيارات أن مبيعات الجملة للسيارات والمركبات التجارية قد تسجل زيادة بنسبة 12% خلال الشهر الماضي إلى 2.14 مليون سيارة،وذلك بعد زيادتها في أبريل بنسبة 4.4% والذي سجل أول زيادة في المبيعات بالسوق الصينية منذ 22 شهرا.

وانعكس هذا التحسن إيجابيا على أداء أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية مثل نيسان وهوندا ومازدا وتويوتا بحسب شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي للاستشارات المالية.

وقال كويشي سوجيموتو المحلل في ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي إنه لم يتضح بعد ما إذا كان نمو الطلب على امتلاك سيارة خاصة لتجنب وسائل النقل العام في ظل المخاوف من جائحة فيروس كورونا سيستمر أم لا.

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