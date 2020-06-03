الحكومة الألمانية تعتزم اتخاذ قرار اليوم بشأن رفع تحذيرات السفر

المصدر: د ب أ

تعتزم الحكومة الألمانية عقد اجتماع اليوم الأربعاء لتحديد ما إذا كانت سترفع تحذيرات السفر لـ 31 دولة، التي فرضتها لوقف تفشي فيروس كورونا.

وإلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الـ 26، تنطبق التحذيرات حاليا على بريطانيا وأربع دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي هي أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

ويتمثل الهدف في استبدال تحذيرات السفر غير المسبوقة بنصيحة حول كيف يتسنى للأشخاص ضمان سلامتهم، وتوفير خطوط إرشادية حول أي المناطق تعد آمنة للسفر أكثر من غيرها.

وتضغط صناعة السياحة على الحكومة لرفع تحذيرات السفر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إنه لا تزال هناك عدة نقاط خلاف داخل ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل قبل أن يتم إلغاء تحذيرات السفر.

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