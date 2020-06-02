تايلاند تعتزم تبني" فقاعات سفر" عند إعادة فتح الحدود

المصدر: د ب أ

تعتزم الحكومة التايلاندية تبنى ما يطلق عليه" فقاعات سفر" عبر اتفاقات ثنائية تهدف للسيطرة على فيروس كورونا عند إعادة فتح الحدود التايلاندية.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان اوشا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء" بمجرد تحسن الوضع، سوف نسمح بالسفر بين الدول التي لدينا اتفاق معها " مضيفا أنه لم يتم توقيع اتفاقات من هذا النوع بعد.

ويشار إلى أنه يحظر دخول البلاد في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، والتي سوف تستمر حتى 30 يونيو الجاري، ويقوم المسؤولون في الوقت الحالي بتخفيف إجراءات الاغلاق في ظل تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما يدرسون كيفية إعادة إطلاق قطاع السياحة للمساعدة في مواجهة الركود.

وقال رئيس الوزراء" لن تكون هناك حرية حركة لأننا لا نريد تفشي جديد للفيروس، قد يضر بلد المنشآ والمقصد".

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