الشركات الأمريكية تصدر أسهما بأسرع وتيرة على الإطلاق

المصدر: رويترز

أصدرت الشركات المملوكة ملكية عامة في الولايات المتحدة أسهما تزيد قيمتها على 60 مليار دولار في مايو، وهي أكبر مبيعات شهرية على الإطلاق، مع سعيها للاستفادة من صعود قوي لسوق الأسهم تغذيه آمال بأن جائحة كوفيد-19 تنحسر.

وقفز المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي حوالي 40% من مستوياته المنخفضة التي هوى إليها في أواخر مارس في ذروة موجة الذعر بالأسواق أثناء تفشي فيروس كورونا. وهو الآن منخفض 10% تقريبا عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في فبراير.

وبحسب بيانات رفينيتيف، باعت الشركات الأمريكية أسهما بقيمة 22.3 مليار دولار في أبريل وأسهما بقيمة 65.3 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى مسجل.

وكانت مبيعات الأسهم صدى لاتجاه مماثل في أسواق الدين الأمريكية حيث جمعت الشركات أكثر من تريليون دولار حتى الآن في 2020.

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