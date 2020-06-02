تراجع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

المصدر: د ب أ

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات الاثنين في السوق الأمريكية على تراجع طفيف، في الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون تطورات الأوضاع في الولايات المتحدة التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة بعد مقتل أمريكي من أصل أفريقي على يد أحد رجال الشرطة في ولاية مينسوتا الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تحسن أداء قطاع التصنيع في الصين والولايات المتحدة خلال مايو الماضي، في حين تصاعد التوتر بين الصين الولايات المتحدة على خلفية اعتزام الصين فرض قانون للأمن القومي على هونج كونج وهو ما حد من تراجع أسعار الذهب.

وفي أسواق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بأكثر من 0.5% إلى 97.82 نقطة.

وأنهى المعدن الأصفر تعاملات الاثنين بتراجع قدره 1.4 دولار إلى 175.30 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.330 دولار أي بنسبة 1.8% إلى 18.827 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بنسبة 2% إلى 2.4705 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل.

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