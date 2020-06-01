تراجع حاد لمبيعات هيونداي موتور في مايو بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن بيانات أولية تفيد بتراجع مبيعات مايو 39% على أساس سنوي إلى 217 ألفا و510 سيارات في أنحاء العالم، مع استمرار تأثر الطلب العالمي في أسواق رئيسية سلبا من جراء جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

لكن المبيعات ارتفعت بنحو 30% من 167 ألفا و693 سيارة سجلتها في أبريل.

وارتفعت المبيعات المحلية 5% على أساس سنوي بقيادة طرازات تحظى بشعبية مثل جرانديور في فئة السيدان والطرازات الجديدة مثل إلنترا الجديدة كليا والسيارة السيدان جي 80 من فئة السيارات الفاخرة جنيسيس.

لكن الشركة قالت في بيان إن المبيعات الخارجية تراجعت 50% على أساس سنوي بسبب ضعف الطلب على السيارات مع تراجع الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان منفصل اليوم الاثنين إن صادرات السيارات من كوريا الجنوبية في مايو أيار هبطت بنسبة 54% على أساس سنوي على الرغم من عمليات متعاقبة لاستئناف المبيعات في دول كبرى. ويرجع ذلك لزيادة السيارات المتاحة بسبب تراجع المبيعات في الشهر السابق وتراجع الطلب في أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت كيا موتورز، الشقيقة لهيونداي، إن المبيعات المبدئية لمايو بلغت 160 ألفا 913 سيارة بتراجع 33% على أساس سنوي.

وارتفعت المبيعات المحلية 19% بينما تراجعت المبيعات الخارجية 44%.

والشركتان تحتلان معا المركز الخامس على مستوى العالم.

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