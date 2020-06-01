تينسنت الصينية تبحث استثمار 200 مليون دولار في "وارنر ميوزيك"

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن شركة خدمات الإنترنت الصينية العملاقة تينسنت هولدنجز تجري محادثات لاستثمار 200 مليون دولار في شركة الموسيقى الأمريكية وارنر ميوزيك جروب قبل الطرح العام الاولي المنتظر لأسهم الشركة في الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة القول إن وارنر ميوزيك تجري اتصالات حاليا مع شركاء محتملين آخرين إلى جانب تينسنت للمساهمة بأكثر من مليار دولار في خطة وارنر ميوزيك التي تستهدف جمع حوالي 1.8مليار يورو من المستثمرين.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة وارنر ميوزيك السوقية وفقا لسعر السهم في عملية جذب الاستثمارات الأخيرة بين 11.7 مليار و13.3 مليار دولار.

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