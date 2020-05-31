الأرجنتين تدرس تقديم 880 مليون دولار دعماً لشركة الطيران الحكومية

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير اليوم الأحد أن الارجنتين تدرس تقديم دعم لا يقل عن 880 مليون دولار هذا العام لشركة الخطوط الجوية الأرجنتينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بابلو سيرياني رئيس الشركة القول إن عجز موازنة الشركة، الذي بلغ العام الماضي 680 مليون دولار، سوف يستمر حتى تعافي الطلب على خدمات الشركة، وهو أمر غير متوقع خلال العامين المقبلين.

وأضاف " من المرجح أن لا تصل الشركة لنقطة التساوى بين المدفوعات والدخل لمدة خمسة أعوام بعد العامين المقبلين".

وأوضح" أحد شروط تحقيق الربحية هو الطلب، وهو لن يعود للمستويات الطبيعية حتى عام 2022".

وقال " نعتزم خفض الخسائر الهيكلية بطريقة مستدامة".

ويشار إلى أن عمليات الشركة تضررت مثل بقية شركات الطيران في أنحاء العالم بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقد اتخذت الارجنتين بعض من أكثر القيود صرامة لمواجهة الفيروس، مثل تعليق الرحلات التجارية حتى الأول من سبتمبر المقبل.

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