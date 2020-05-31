أسبانيا تجري محادثات مع شركات سياحة حول شروط زيارة السياح للبلاد

المصدر: د ب أ

نقلت صحيفة "إل كونفيديسيال" الأسبانية عن مسؤولين لم يتم الكشف عن أسمائهم قولهم إن وزيرة الصناعة الأسبانية، ماريا رايس ماروتو التقت هذا الأسبوع مع مسؤولين تنفذيين من شركتي "تي.يو.آي.إيه.جي" و"جيت2 هوليدايز ليميتد" وغيرها من شركات السياحة لبحث الشروط، التي يمكن من خلالها أن يزور السياح البلاد هذا الصيف، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين لشركة "تي.يو.آي" أبلغوا المسؤولين الأسبان بأن الشركة لديها بالفعل حجوزات لجزر البليار.

وكانت إسبانيا قد أعلنت سابقا رفع القواعد التي تطالب السائحين بالدخول في حجر صحي في أول يوليو المقبل.

ومنذ 15 مايو الحالي، يضطر الأشخاص القادمون إلى إسبانيا إلى الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين. وقالت وزيرة الخارجية ماريا أرانشا جونزاليز لايا "نحن نستعيد الحرية، يمكن تغيير الإجراءات التي كانت تفرض عند الحدود".

ونفت الوزيرة أن تكون إسبانيا اتخذت هذا القرار نتيجة لضغوط صناعة السياحة أو بسبب غضب الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي بسبب إعلان مدريد الأحادي عن فرض الحجر الصحي على السائحين.

ومن جهة أخرى ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أسبانيا إلى 239228، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في أسبانيا بلغ 27125، فيما تعافى 150376، وقد مر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في أسبانيا.

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