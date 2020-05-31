48 مليار دولار عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية في 4 أشهر

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة حافظت على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يعكس الربحية المعززة لتلك الصناعة رغم تفشي مرض فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن كبرى شركات الإنترنت حققت عائدات بلغت 344.6 مليار يوان (حوالي 48.32 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة بـ4.9% على أساس سنوي.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الأرباح التشغيلية لتلك الصناعة بواقع 4.8% على أساس سنوي إلى 32.7 مليار يوان.

من جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 17.3 مليار يوان، بزيادة 5.3% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2019.

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تجاوزت عائداتها السنوية من خدمات الإنترنت ما قيمته ثلاثة ملايين يوان خلال العام السابق.

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