روسيا تعتزم استكمال خط أنابيب الغاز إلى ألمانيا رغم العقوبات الأمريكية

المصدر: د ب أ

صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بأن روسيا تعتزم استكمال إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلى ألمانيا على الرغم من العقوبات الأمريكية ضد المشروع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس: "الخطط بشأن نورد ستريم 2 لم تتغير".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في محاولة لمنع استكمال خط الأنابيب ، قائلة إن خط الأنابيب سوف يمكن روسيا من تهديد أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحيتها ترى روسيا أن الولايات المتحدة تسعى لإفساد مشروع خط الأنابيب لضمان تمكن موردي الغاز الطبيعي الأمريكيين من بيع الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.

وقال بيسكوف: "نعتقد أن مثل هذه التطلعات ليست أكثر من مظهر من مظاهر المنافسة غير المشروعة وانتهاك القانون الدولي".

وقال السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل لصحيفة هاندلسبلات الألمانية في مقابلة نشرت هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات إضافية على مشروع خط الأنابيب.

وفي إشارة إلى روسيا، نُقل عن جرينيل قوله: "يجب على ألمانيا التوقف عن تغذية الوحش مع عدم دفع ما يكفي لحلف شمال الأطلسي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد برلين بشكل متكرر بسبب خط أنابيب بحر البلطيق المثير للجدل وعدم الإنفاق بما يكفي على الدفاع.

وتم تبني العقوبات الأمريكية ضد مشروع نورد ستريم 2 في أواخر عام 2019، مما أدى إلى تأخير استكمال المشروع، والذي كان مقررا استكماله في الأصل في أواخر العام الماضي.

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