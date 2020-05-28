إيزي جيت للطيران تبحث تسريح 30% من موظفيها

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية، أنها تعتزم بدء مشاورات بشأن الاستغناء عن حوالي 30% من موظفيها في ظل الصعوبات الهائلة التي يواجهها قطاع الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تراجع حجم أسطول طائراتها بنهاية 2021 إلى أقل مستوى له ليسجل حوالي 302 طائرة بما يقل بمقدار 51 طائرة عن التوقعات السابقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة إيزي جيت لم تتمكن من إعلان أي تقديرات مالية بشأن أدائها خلال العام الحالي ككل في ظل الغموض الذي يحيط بقطاع الطيران بسبب كورونا.

وذكرت الشركة أنها تتوقع أن يكون التشغيل خلال الربع الاخير من العام الحالي حوالي 30% من حجم التشغيل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كانت "ايزي جيت" قد أعلنت في الأسبوع الماضي، اعتزامها استئناف رحلاتها الجوية منتصف حزيران/يونيو المقبل، حيث تستهدف البدء بتسيير الرحلات على خطوطها الأساسية الداخلية في بريطانيا وفرنسا. وستعلن الشركة عن تشغيل المزيد من الخطوط خلال الأسابيع المقبلة.

وكشفت "ايزي جيت" عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف المحافظة على سلامة العملاء والعاملين، والتي تتضمن إلزام جميع الركاب والعاملين وأفراد الأطقم الجوية بارتداء الكمامات طوال فترة الرحلة.

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