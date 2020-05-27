اليابان تقر موازنة تكميلية بـ 296 مليار دولار لمواجهة كورونا

المصدر: د ب أ

وافق مجلس الوزراء الياباني بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي اليوم الأربعاء على إقرار موازنة تكميلية ثانية بقيمة 31.9 تريليون ين ( 296 مليار دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وسوف تساعد الموازنة التكميلية الطواقم الطبية والشركات الصغيرة التي تضررت من عمليات الاغلاق بسبب فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد شهر من إقرار موازنة تكميلية بقيمة 25.69 تريليون ين.

ويهدف مجلس الوزراء لجعل البرلمان يقر الموازنة التكميلية الثانية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 17 يونيو المقبل.

وسوف تتيح الموازنة التكميلية الثانية للحكومة دعم مدفوعات الايجار يلبنسبة للشركات الصغيرة وأصحاب الشركات ، حيث سوف تغطي ثلثي المدفوعات لمدة ستة أشهر، ويبلغ الحد الأقصى للدعم 6 مليون ين.

ولكن نواب المعارضة انتقدوا الخطة، وقالوا إنها ليست كافية.

وتعتزم الحكومة أن تقدم من خلال الموازنة التكميلية 100 ألف ين نقدا لكل مواطن.

وكانت اليابان قد أعلنت حالة الطوارئ في طوكيو وستة مقاطعات أخرى مطلع أبريل الماضي.

وبعد أسبوع، تم تعميم حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وبحلول مايو الجاري، جرى إلغاء حالة الطوارئ في الكثير من المقاطعات اليابانية الـ47.

وألغت الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو وأربع مقاطعات أخرى، قبل الموعد المقرر لرفع حالة الطوارئ في 31 مايو الجاري.

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