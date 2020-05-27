الأسهم الأوروبية ترتفع والأنظار على خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي

المصدر: رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تركيز المستثمرين على خطة تحفيز جديدة للاتحاد الأوروبي بينما كبح تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب هونج كونج التفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% في التعاملات المبكرة وقادت المكاسب أسهم البنوك وشركات السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات.

كما كسب المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.4% مع اتجاه المفوضية الأوروبية لكشف النقاب عن خطة لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعافي من تداعيات فيروس كورونا بمزيج من المنح والقروض والضمانات تتجاوز قيمتها تريليون يورو.

وتضررت الأسواق الآسيوية بعد احتجاجات جديدة في هونج كونج بسبب قوانين جديدة للأمن القومي اقترحتها بكين في حين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رد قوي على تحرك الصين بحلول نهاية الأسبوع.

وقفز سهم نوكيان تايرز لإطارات السيارات الفنلندية 17% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد.

ونزل سهم انفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق 2% بعدما جمعت نحو 1.06 مليار يورو (1.16 مليار دولار) من خلال إصدار أسهم جديدة لتمول جزئيا الاستحواذ على سايبرس لأشباه الموصلات ومقرها الولايات المتحدة في صفقة قيمتها عشرة مليارات دولار.

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