الذهب يبلغ أقل مستوى في أسبوعين

المصدر: رويترز

لامس الذهب أقل مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونج كونج كبح الخسائر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1705.94 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 مايو في قت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1695.80 دولار للأوقية.

وأمس الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.3% ولامس 1707.10 هو أدنى مستوى في نحو أسبوعين تقريبا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن واشنطن تعد رد فعل قويا علي قانون الأمن القومي الذي تزمع الصين سنه من أجل هونج كونج مضيفا أنه سيتم كشف النقاب عنه قبل نهاية الأسبوع.

وتراجعت الأسهم الآسيوية نتيجة مخاوف حيال تصاعد للتوترات الصينية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7% إلى 1941.66 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.8% إلى 823.48 دولار للأوقية وفقدت الفضة 0.5% إلى 17.01 دولار.

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