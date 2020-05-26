أكبر شركة طيران بأمريكا اللاتينية تطلب الحماية من الدائنين

المصدر: رويترز

قالت مجموعة خطوط لاتام الجوية، أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، الثلاثاء، إنها طلبت وشركاتها الشقيقة في تشيلي وبيرو وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة الحماية القضائية من الدائنين في الولايات المتحدة.

لاتام أحدث شركة تقع ضحية لجائحة فيروس كورونا التي أوقفت حركة السفر الجوي بشكل شبه تام، لتنضم إلى أفيانكا هولدنجز الكولومبية وفرجين أستراليا هولدنجز في طلب الحماية من الإفلاس بينما تسعى لإعادة هيكلة ديونها.

وقال روبرتو ألفو الرئيس التنفيذي للشركة في بيان “نفذنا سلسلة من الإجراءات الصعبة لتخفيف وقع هذا الاضطراب غير المسبوق بالقطاع، لكن في النهاية يمثل هذا المسار الخيار الأفضل”.

ستواصل شركة الطيران تسيير الرحلات تحت الحماية التي لا تشمل وحداتها في الأرجنتين والبرازيل وباراجواي.

الناقلة الأمريكية دلتا إير لاينز هي أكبر مساهم في لاتام، إذ دفعت العام الماضي 1.9 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 20% في وقت كان القطاع فيه أفضل حالا.

وقالت لاتام إنها دبرت تمويلا من مساهمين كبار آخرين، من بينهم عائلتا سويتو وأمارو والخطوط الجوية القطرية، بما يتيح ما يصل إلى 900 مليون دولار من التمويل الطارئ.

وقالت الشركة “ترحب المجموعة بالمساهمين الآخرين الراغبين في المشاركة في هذه العملية لتوفير تمويل إضافي”، مضيفة أن السيولة المتاحة لها حاليا تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.

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