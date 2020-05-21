ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية مع استمرار تسريح الموظفين

المصدر: رويترز

تقدم ملايين الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار تصفية طلبات الأعمال المتراكمة والاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إطلاق موجة ثانية من عمليات تسريح الموظفين، مما يشير إلى شهر آخر من فقدان الوظائف في مايو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت إجمالا 2.438 مليون في الأسبوع المنتهي في 16 مايو.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض لتظهر تقديم 2.687 مليون طلب بدلا من 2.981 مليون في السابق. وقالت كونيتيكت الأسبوع الماضي إنها أخطأت في الإبلاغ عن أرقامها.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ إجمالي الطلبات 2.4 مليون في أحدث أسبوع.

وتسبب إغلاق عام للبلاد في منتصف مارس آذار لاحتواء انتشار كوفيد-19، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، في أسوأ بطالة منذ الكساد الكبير.

وتتراجع طلبات إعانة البطالة على نحو تدريجي منذ بلغت مستوى قياسيا عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.

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