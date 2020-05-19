الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها والألمانية تتفوق

المصدر: رويترز

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الثلاثاء بعد خطط تحفيز جديدة من الاتحاد الأوروبي عززت الآمال بتعاف اقتصادي أسرع خطى من الانكماش الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16% بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش وقادت الأسهم الألمانية المكاسب بصعود 0.9%.

وصعدت أسهم منطقة اليورو 0.4% بعد اقتراح فرنسا وألمانيا أمس الاثنين إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 500 مليار يورو يقدم منحا للمناطق والقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة في الاتحاد الأوروبي.

عزز ذلك المعنويات بعدما سجل ستوكس 600 أفضل أداء منذ 24 مارس في الجلسة السابقة عقب تقرير مشجع عن لقاح محتمل لكوفيد-19 إلى جانب تخفيف إجراءات العزل العام في عدة دول.

وارتفع سهم تيسينكروب الألمانية الصناعية 6.2% بعد إعلان الشركة التي تمر بمصاعب أنها تبحث عن شركاء لأنشطة الصلب والسفن الحربية.

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