"كانتاس" الأسترالية: إجراءات للسلامة لا تشمل التباعد الاجتماعي على الطائرات

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة كانتاس الأسترالية للطيران اليوم الثلاثاء إجراءات جديدة للسلامة لا تشمل التباعد الاجتماعي على متن الطائرات.

وقالت كانتاس اليوم إنها وشركة جيتستار للطيران منخفض التكاليف التابعة لها، سوف تطبقان إجراءات جديدة للسلامة بداية من 12 يونيو المقبل.

وتشمل الإجراءات إتمام إجراءات الصعود للطائرة الكترونيا، وتعقيم محطات بوابة المغادرة وزيادة التباعد الاجتماعي في الممرات الخاصة بالشركة.

وقال إيان هوسيجود، المدير الطبي لمجموعة كانتاس، في بيان إنه لن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي على متن الطائرات لأن ذلك أمر" ليس عمليا مثلما هو الحال على الأرض".

وأضاف: "في ظل ضعف خطورة انتقال العدوى على متن الطائرات، لا نعتقد أنه من الضروري تطبيق التباعد الاجتماعي من أجل تحقيق السلامة. سوف تحد الإجراءات الإضافية التي نتبعها من الخطورة بصورة أكبر".

وأوضح: "أظهرت البيانات أن خطورة التقاط عدوى فيروس كورونا على متن الطائرات منخفضة بالفعل".

وقال: "يرجع ذلك إلى عدة عوامل تشمل نظام تنقية الهواء داخل الطائرة، وأن الركاب لا يجلسون وجها لوجه، وارتفاع مسند ظهر المقاعد مما يمثل حاجزا ملموسا".

وكانت كانتاس أعلنت في آذار/مارس الماضي تعليق عمل 20 ألف موظف حتى نهاية مايو الجاري.

وجرى تعليق جميع الرحلات الجوية، المحلية والدولية، بعد 31 مارس الماضي.

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