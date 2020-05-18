بيان مهم من الرئاسة الجزائرية حول استئناف الرحلات الجوية

المصدر: د ب أ

في إطار الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، أصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً نفت فيه الأخبار التي ترددت حول استئناف الرحلات التجارية الجزائرية الشهر المقبل، واصفة ذلك بـ "الشائعات التي لا أساس لها من الصحة".

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الاثنين إن هذه "الشائعات صادرة عن أوساط مازالت ضحية ممارسات لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة".

واكد ذات المصدر أن "قرار فتح أو غلق الأجواء أمام الرحلات الجوية قرار سيادي لا يصدُر إلاّ عن السلطات العليا للبلاد".

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة علقت رحلاتها الداخلية والخارجية نهاية شهر مارس الماضي، على خلفية تفشي جائحة كورونا.

يشار إلى أن الجزائر أعلنت اليوم الاثنين عن تسجيل 555 حالة وفاة، و7201 إصابة بكورونا عبر كل مدن البلاد.

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