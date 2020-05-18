انكماش الاقتصاد الياباني 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين انكماش اقتصاد اليابان 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، بما يمثل ثاني فصل على التوالي يشهد انكماشا وبما يطابق التعريف الفني للركود، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشكل ذلك أول ركود منذ النصف الثاني من 2015.

وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بالمقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لانكماش 4.6%، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

وتأتي عقب انكماش معدل نسبته 7.3% في الربع السابق في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.9%، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 1.2%، وفقا لما أظهرته للبيانات.

وأظهرت البيانات أيضا أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، تراجع بنسبة 0.7% كما انخفض الإنفاق الرأسمالي 0.5%، في حين نزلت الصادرات 6%.

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