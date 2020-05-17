الصين تصدّر 51 مليار قناع طبي منذ مارس

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن الصين صدرت كميات كبيرة من الإمدادات لمكافحة فيروس كورونا منذ الأول من مارس، من بينها 50.9 مليار قناع طبي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الإدارة العامة للجمارك أن البلاد صدرت 216 مليون بدلة واقية و81.3 مليون نظارة واقية و26.43 مليون جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء و1.04 مليار زوج من القفازات الجراحية وأنابيب اختبار للمرض تكفي لـ162 مليون شخص و72700 جهاز تنفس صناعي خلال نفس الفترة.

ولفتت السلطات إلى أن الصين ستواصل تعزيز السيطرة على جودة الصادرات الخاصة بإمدادات الوقاية من المرض والسيطرة عليه وتكثيف ملاحقة السلوكيات غير القانونية لضمان تصدير منتظم لمواد مكافحة المرض.

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