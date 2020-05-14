الصندوق السيادي السعودي يحوز 0.3% في إكوينور النرويجية

المصدر: رويترز

أظهرت سجلات علنية لشركة إكوينور قبيل اجتماع سنوي للمساهمين اليوم الخميس أن صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، يحوز 0.3% في شركة النفط والغاز النرويجية.

الحصة، البالغة قيمتها 1.5 مليار كرونة نرويجية (146 مليون دولار)، تضع الصندوق السعودي في المركز التاسع عشر بين كبار مساهمي الشركة. وتملك الحكومة النرويجية 67% من إكوينور.

كان الصندوق السعودي، الذي يدير أصولا تزيد على 300 مليار دولار، اشترى في وقت سابق من العام حصصا في رويال داتش شل وتوتال وإيني وإكوينور، وفق ما قاله مصدر مطلع على الصفقات لرويترز في التاسع من أبريل.

مشتريات الصندوق، التي كانت وول ستريت جورنال أول من أوردها، تأتي في وقت يتهاوى فيه الطلب على النفط بسبب تفشي كوفيد-19، مما يدفع أسهم شركات النفط للانخفاض.

وانخفضت أسهم إكوينور إلى 95.20 كرونة في 16 مارس، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 2008، لكنها انتعشت بعد ذلك لتبلغ 135.50 كرونة اليوم.

صندوق الاستثمارات العامة هو أداة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز استثمارات المملكة في الداخل والخارج.

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