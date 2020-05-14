معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 9.2% في نهاية أبريل بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الجهاز في بيان صحفي أن معدل البطالة بلغ 7.7% في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من ثمانية بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وقال الجهاز إنه مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر "ارتفع معدل البطالة إلى 9.2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس آذار حتى نهاية أبريل 2020".

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