أسهم أوروبا تهبط بفعل مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي

المصدر: رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ عززت تعليقات مسؤولين أمريكيين المخاوف من تراجع اقتصادي طويل الأمد بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بخوف احتمال وقوع موجة ثانية من الإصابات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش، متجاوزا أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه أمس الأربعاء بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من ركود أسوأ من أي وضع مماثل منذ الحرب العالمية الثانية، ودعا لإنفاق مالي إضافي.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا والبنوك الانخفاض، فيما تراجع سهم تيم فيوار 6.3% بعد أن باعت شركة الاستثمار المباشر بيرميرا ما قيمته 1.03 مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شركة البرمجيات الألمانية.

ونزل سهم إيرباص 1.6% عقب تقرير ذكر أن مجموعة الطيران والفضاء تدرس خطط إعادة هيكلة تنطوي على احتمال إجراء تخفيضات كبيرة للوظائف بحسب ما قالته مصادر بالقطاع.

وعلى النقيض، ربح سهم الشركة الأوروبية المشغلة للبورصات يورونكست 5.1% بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة 55% في الإيرادات الفصلية جاءت مدفوعة جزئيا بعمليات تداول كثيفة في مارس مما دعم أرباح بعض البنوك وشركات السمسرة.

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