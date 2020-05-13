السعودية وروسيا تؤكدان الالتزام بالعمل لتحقيق الاستقرار في سوق النفط

المصدر: د ب أ

أجرى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك محادثات هاتفية اليوم الأربعاء أكدا فيها الالتزام بالعمل لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان مشترك صدر عن الجانبين بعد الاتصال القول :"لا يزال بلدانا ملتزمين التزاما كاملا ببلوغ الهدف المتمثل في تحقيق استقرار الأسواق البترولية العالمية وتسريع إعادة التوازن إليها".

وأضافا :"نحن على ثقة تامة بأن شركاءنا في اتفاق أوبك بلس متوافقون تماماً مع هذه الأهداف، وبأنهم سيواصلون التزامهم باتفاق أوبك بلس".

وأشادا "بشكل خاص، بالجهود التي يبذلها المنتجون من أنحاء العالم، الذين بادروا، بشكل طوعي، إلى تعديل كميات إنتاجهم، انطلاقا من إحساسهم بالمسؤولية المشتركة".

وأعربا عن الارتياح "لبوادر التحسن التي ظهرت، مؤخرا، على المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات السوق، وخصوصا ما يتعلق منها بنمو الطلب على البترول، وتراجع حدة القلق بشأن قيود التخزين، في الوقت الذي بدأت العديد من الدول، حول العالم، في تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة فيها".

ورحب الوزير الروسي بتخفيضات الإنتاج الإضافية الكبيرة التي بادرت السعودية إلى تبنيها بشكل طوعي، وكذلك بالخطوات التي اتخذتها كل من الإمارات والكويت في هذا الشأن.

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